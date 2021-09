Les journées du patrimoine : Festival C’est comme ça ! Château-Thierry, 18 septembre 2021, Château-Thierry.

Les journées du patrimoine : Festival C’est comme ça ! 2021-09-18 – 2021-09-19

Château-Thierry Aisne Château-Thierry

Samedi et dimanche de 14h à 19h

Dans le cadre du quartier général de la saison Africa 2020, découvrez 3 univers artistiques insolites. L’artiste plasticien malgache Joël Andrianomearisoa crée des oeuvres à partir de différents matériaux avec une prédilection pour la couleur noire et ses textures. La photographe Oumou Traoré propose 2 séries qui ouvrent des passages vers la culture traditionnelle malienne et vers une jeunesse ouverte au monde. Enfin Sahab Koanda, le “roi des poubelles” comme il est surnommé dans la capitale du Burkina Faso, récupère ferrailles caoutchouc et autres bouts de ficelle pour en sculpter des masques offrant ainsi une nouvelle vie à ces matériaux relégués au rang des déchets.

Renseignements : 03 23 82 87 22 ou 07 69 72 92 55

billeterie@echangeur.org http://www.echangeur.org/

MDT C Debout

dernière mise à jour : 2021-08-18 par