Les Journées du Patrimoine en Pays de Quimperlé Quimperlé, 18 septembre 2021, Quimperlé.

Pour cette 38e édition, les Journées Européennes du Patrimoine promettent encore une belle (re)découverte des richesses de notre patrimoine.

A cette occasion, les communes d’Arzano, Bannalec, Clohars-Carnoët, Locunolé, Mellac, Moëlan-sur-Mer, Quimperlé, Rédéné, Riec-sur-Bélon, Saint-Thurien, Scaër et Tréméven vous invitent à pousser la porte des lieux, parfois oubliés, souvent inaccessibles, toujours empreints de souvenirs, qui ont marqués l’histoire locale.

Cette année, on vous propose d’être à la fois explorateur mais aussi acteur ! Qui n’a jamais rêvé de se retrouver au cœur de l’Histoire ?

Quand le numérique se met au service des mémoires, vous plongez en 3D pour une immersion au cœur de l’histoire d’un moulin à Arzano. Vous avez l’âme d’un bâtisseur ? Le montage d’un mur en pierres sèches n’aura plus de secret pour vous avec l’atelier rénovation du bâti ancien. Vous rêvez de vous concocter un sirop pour l’hiver ? Suivez Dominique l’Apothicaire, il vous initiera à la reconnaissance des plantes sauvages aux propriétés médicinales.

Envie de lier l’utile à l’agréable ? Jouer les cartographes pour dresser l’atlas de la Ria du Bélon à Riec. Plongez dans le passé et retracez l’attrait touristique de la Bretagne de la fin du XIX aux années 50. Cherchez la petite bête et partez à la découverte du bestiaire de l’église Saint-Pierre.

Plongez dans l’histoire de la résistance avec le sabotage de la voie ferrée par les maquisards scaërois au « Trou de la belle-mère » à Bannalec.

Suivez les pas de Camille Bernier, peintre du XIX jusqu’au manoir de Kerlagadic.

Pénétrez au cœur d’une masse de 775 m3 de béton où des hommes ont vécu de bien sinistres années avec la visite d’un blockhaus réhabilité, au Pouldu.

Une savante combinaison d’histoire et de modernité vous permettra de découvrir à la fois le site abbatial Saint-Maurice et les œuvres du plasticien Esteban Richard.

L’Afrique sera mise à l’honneur et surtout à votre portée à la chapelle Sainte Anne à Doëlan, avec une expo d’art africain.

Non, le kroug n’est pas un korrigan malicieux prêt à vous jouer mille et un tour… Si vous ne savez pas ce dont il s’agit, suivez les habitants de Toul Douar, ils détiennent le secret et vous initieront à cette pratique ancestrale.

Après les plantes médicinales, découvrez les saints guérisseurs avec une riche exposition à la chapelle Sainte-Gertrude à Locunolé.

Mellac met les petits plats dans les grands avec l’inauguration de la grainothèque, la visite d’une zone de captage particulière, un concert de musique classique et cerise sur le gâteau : la confection dudit gâteau : le plus grand gâteau breton ! Mettez votre mcasque ! Pour visiter les coulisses de chantier du manoir de Kernault, ou pour inspecter les travaux finis du Moulin Blanc ou ceux de la chapelle de la Madeleine.

Laissez-vous conter Moëlan et Merrien… Déambulez dans le bourg à la découverte des œuvres de Pellerin et Guillaume. Participez à la kermesse bretonne Gouel Mikel.

(Re)Visitez les joyaux de Quimperlé, églises, chapelles, hôpital médiéval… ou laissez-vous conter les fours à pain lors d’une conférence dédiée.

Suivez le korrigan conteur au lavoir de Saint-Thurien ou les lavandières à Rozigou en Scaër.

Si vous avez raté la dernière édition, gardez l’esprit festif ! Vous ne serez pas en reste avec une exposition sur la Cavalcade.

Enfin qui dit festif dit musique ! Retrouvez le concert duo bombarde/accordéon diatonique à l’église Saint-Méen de Tréméven.

Toutes les infos et le programme complet sur : https://www.quimperle-communaute.bzh/wp-content/uploads/2021/09/LIV-A5-RDV-JEP-WEB.pdf

