Samoëns Samoëns Haute-Savoie, Samoëns Les Journées du Patrimoine des Pays de Moulin – Ecomusée du Clos Parchet Samoëns Samoëns Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Samoëns

Les Journées du Patrimoine des Pays de Moulin – Ecomusée du Clos Parchet Samoëns, 26 juin 2021-26 juin 2021, Samoëns. Les Journées du Patrimoine des Pays de Moulin – Ecomusée du Clos Parchet 2021-06-26 14:00:00 14:00:00 – 2021-06-27 Route de Joux-Plane Cessonex

Samoëns Haute-Savoie Évoquons la vie traditionnelle sur les pentes de la montagne du Giffre. Découvrons une ancienne ferme du 19ème siècle située en pleine nature. Vivons des expériences sensorielles, expressions de la vie quotidienne de cette époque. simone.dechavassine@orange.fr +33 4 50 34 46 69 http://www.le-clos-parchet.com/ Évoquons la vie traditionnelle sur les pentes de la montagne du Giffre. Découvrons une ancienne ferme du 19ème siècle située en pleine nature. Vivons des expériences sensorielles, expressions de la vie quotidienne de cette époque. dernière mise à jour : 2021-06-17 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Samoëns Autres Lieu Samoëns Adresse Route de Joux-Plane Cessonex Ville Samoëns lieuville 46.10198#6.70114