Seine-Maritime

le dimanche 19 septembre à 10:00

Le dimanche 19 septembre Exposition de véhicules anciens maximun 1986 autos motos ….. De 10h à 17h parking de la mairie de Pavilly et beaucoup d’autres animations

Sur inscriptions pour les membres du club et gratuit pour les visiteurs avec ou sans véhicules anciens

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00

