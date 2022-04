Les journées du patrimoine : Canal des étangs et forêt des landes Arès, 17 septembre 2022, Arès.

Les journées du patrimoine : Canal des étangs et forêt des landes Arès

2022-09-17 15:00:00 – 2022-09-17 17:00:00

Arès Gironde

La forêt des Landes de Gascogne est actuellement la plus grande de France et l’une des plus grandes d’Europe. Venez découvrir son Histoire et son lien avec le canal des étangs qui trouve son embouchure à Arès. Entre Terre et Mer, venez profiter des vastes paysages des prés salés, témoins de notre passé !

RDV au T de lège à 15h. Réservation obligatoire. Gratuit

Grégory Cassiau – Les Escapades

