Les journées du patrimoine Azay-le-Rideau, 18 septembre 2021, Azay-le-Rideau.

Les journées du patrimoine 2021-09-18 09:30:00 – 2021-09-19 18:00:00

Azay-le-Rideau Indre-et-Loire Azay-le-Rideau

Journées du patrimoine, 18 et 19 septembre 2021

Le château d’Azay-le-Rideau, édifié au cœur de la Touraine sous le règne de François 1er, offre tout le charme de la Renaissance.

Le château est doté de décors historiques prestigieux retraçant 4 siècles d’histoire et de somptueuses collections d’objets, de tapisseries et de mobilier. Vous découvrirez la restitution des décors et de l’ambiance d’un château au XIXe siècle au rez-de-chaussée, la présentation de la Renaissance au premier étage, ou encore les combles et la charpente du XVIe siècle. Le parc romantique de 8 hectares qui l’entoure offre de nombreux points de vue sur le château.

Trois expositions sont présentées au château :

– De Chantilly à Azay-le-Rideau, le retour des portraits de la Renaissance.

– Papiers pliés, papiers gourmets

Journées du patrimoine, 18 et 19 septembre 2021

Le château d’Azay-le-Rideau, édifié au cœur de la Touraine sous le règne de François 1er, offre tout le charme de la Renaissance.

Le château est doté de décors historiques prestigieux retraçant 4 siècles d’histoire et de somptueuses collections d’objet

catherine.danielou@monuments-nationaux.fr +33 2 47 45 67 91 http://www.azay-le-rideau.fr/

Journées du patrimoine, 18 et 19 septembre 2021

Le château d’Azay-le-Rideau, édifié au cœur de la Touraine sous le règne de François 1er, offre tout le charme de la Renaissance.

Le château est doté de décors historiques prestigieux retraçant 4 siècles d’histoire et de somptueuses collections d’objets, de tapisseries et de mobilier. Vous découvrirez la restitution des décors et de l’ambiance d’un château au XIXe siècle au rez-de-chaussée, la présentation de la Renaissance au premier étage, ou encore les combles et la charpente du XVIe siècle. Le parc romantique de 8 hectares qui l’entoure offre de nombreux points de vue sur le château.

Trois expositions sont présentées au château :

– De Chantilly à Azay-le-Rideau, le retour des portraits de la Renaissance.

– Papiers pliés, papiers gourmets

dernière mise à jour : 2021-08-25 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme