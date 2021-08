Batz sur mer 25 Rue de la Plage 44740 Batz sur mer Batz-sur-Mer, Loire-Atlantique Les journées du patrimoine avec l’Office de Tourisme 25 Rue de la Plage 44740 Batz sur mer Batz sur mer Catégories d’évènement: Batz-sur-Mer

Les journées du patrimoine avec l'Office de Tourisme
Batz-sur-Mer, Loire-Atlantique
18-19 septembre 2021

– Ouverture exceptionnelle de la Chapelle du Mûrier, de 10h à 13h et de 14h30 à 17h, avec des visites flash par des guides conférencières. 
– Ouverture de la Chapelle de Kervalet dans le cadre de l'Art au gré des Chapelles, de 14h30 à 18h30. 
– Visites gratuites du Moulin de la Falaise, à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30. 
Samedi : des ateliers de créations artistiques seront proposés par l'Office de tourisme.

