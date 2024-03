Les Journées du Patrimoine, au Musée de la Résistance Peyrat-le-Château, samedi 21 septembre 2024.

A la découverte du maquis de Georges Guingouin Consacré à la 1ère Brigade de Marche Limousine des FTP du Colonel Georges Guingouin, le Musée transmet la mémoire des sacrifices et des luttes menés par les hommes et les femmes du maquis de G. Guingouin.

A travers les différentes salles d’expositions, découvrez la naissance et les actions du maquis, l’engagement de ces hommes et de ces femmes, les drames de Tulle et Oradour sur Glane, les camps d’internements de Haute-Vienne et les camps de concentration et d’extermination nazis. Découvrez également la reconstitution de la reddition des Allemands à Limoges et visionnez le documentaire « Première Brigade » qui offre le témoignage de compagnons du maquis. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-21 14:30:00

fin : 2024-09-22 17:30:00

Avenue de la Tour

Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine associationmuseepeyrat@gmail.com

