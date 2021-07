Les Journées du Patrimoine au 3 bis f Aix-en-Provence, 18 septembre 2021, Aix-en-Provence.

Les Journées du Patrimoine au 3 bis f 2021-09-18 11:00:00 – 2021-09-18 20:00:00 3 bis f, lieu d’arts contemporains 109 Avenue Du Petit Barthélémy

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Au programme de cette journée des projections de films au 3 bis f et à l’Institut de l’Image.



Le 18 septembre :

– à 15h, A mon père, Patrice Gaborit et les infirmier.e.s du Pavillon Pinel (1981, 39 minutes) au 3 bis f

– à 16h, Valvert, Valérie Mréjen (2009, 52 minutes) au 3 bis f

– à 18h, Mitra, Jorge León (2018, 1h20) à l’Institut de l’Image, suivi d’une rencontre avec le réalisateur et les équipes soignantes et patient.e.s ayant participé au film (Sélection FID 2018, Prix Marseille Espérance)



Le 19 septembre :



– à 11h, Conversation autour du livre d’artiste, La grande surface de réparation (Poursuite éditions, Arles, 2019) de Gilles Pourtier, artiste résident au 3 bis f (2010), avec Philippe Prost, architecte et urbaniste, et Benjamin Diguerher, éditeur au 3 bis f

– en continu, C’est fou comme on se ressemble promenade sonore réalisée par Xavier Thomas (55’) et Radio Grenouille dans le Centre Hospitalier Montperrin en 2013.



Ouverture de 11h à 17h30 le samedi et le dimanche.

Mémoire et création au Centre Hospitalier Montperrin Patrimoine cinématographique, architectural et vivant.

dernière mise à jour : 2021-07-22 par