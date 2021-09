Simiane-Collongue Simiane-Collongue Bouches-du-Rhône, Simiane-Collongue Les journées du patrimoine à Simiane-Collongue Simiane-Collongue Simiane-Collongue Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Simiane-Collongue

Les journées du patrimoine à Simiane-Collongue Simiane-Collongue, 18 septembre 2021, Simiane-Collongue. Les journées du patrimoine à Simiane-Collongue 2021-09-18 14:30:00 14:30:00 – 2021-09-19 16:00:00 16:00:00 Place le Sévigné Mairie de Simiane Collongue

À l'occasion des Journées du Patrimoine des 18 et 19 septembre prochains, la mairie de Simiane-Collongue organisera une visite guidée de la commune. L'Hôtel de ville, le Cours des Héros, le vieux village, la Tour Sarrasine sans oublier l'Église Saint-Pierre chère à notre patrimoine, c'est une plongée au cœur de la Provence qui vous attend. +33 6 84 15 52 37 http://www.mairie-simiane-collongue.fr/

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Simiane-Collongue Autres Lieu Simiane-Collongue Adresse Place le Sévigné Mairie de Simiane Collongue Ville Simiane-Collongue lieuville 43.42979#5.43483