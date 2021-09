Bègles Piscine les Bains Bègles, Gironde Les Journées du Patrimoine à Bègles Piscine les Bains Bègles Catégories d’évènement: Bègles

VISITES GUIDEES ————— organisées par la Piscine Les Bains ———————————– Construite en 1932 et réhabilitée par Patrick Bouchain il y dix ans, la piscine « Les Bains » est un chef d’œuvre du style Arts Déco. Elle ouvre ses portes comme chaque année à l’occasion des Journées du Patrimoine pour des visites libres et guidées. Piscine Les Bains, 2-14 Rue Carnot Samedi 18 Septembre à 10 h 30, 11 h 30, 14 h, 15 h et 16 h Dimanche 19 Septembre à 10 h 30 et 11 h 30 Tout Public│ Gratuit sur réservation au 05 56 85 86 39 (groupe de 10 personnes) Masques obligatoires à partir de 11 ans

