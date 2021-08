Prissé Prissé Prissé, Saône-et-Loire Les journées du patrimoine 2021 Prissé Prissé Catégories d’évènement: Prissé

Saône-et-Loire

Les journées du patrimoine 2021 Prissé, 18 septembre 2021, Prissé. Les journées du patrimoine 2021 2021-09-18 – 2021-09-19

Prissé Saône-et-Loire Prissé EUR Château De Monceau à Prissé 71960 Philippe Moisson, écuyer, lieutenant de Roi à Bourg en Bresse fait construire en 1648 le château de Montceau. Par suite d’une alliance contractée en 1658 entre les Moissons et les Albert, le château devient la propriété de Jean-Baptiste de Lamartine du fait de son mariage avec Françoise Albert après 1672. Cette belle demeure des Seigneurs de Montceau reviendra alors à Alphonse de Lamartine en 1833. La nièce du poète, Valentine de Cessiat, cèdera Montceau en 1870. Jean-Baptiste Virey en devient alors le propriétaire. Depuis 1953, le Château de Monceau est la propriété de l’Association Frédéric Ozanam, affiliée à la Société de St Vincent de Paul, et accueille depuis plus de 60 ans, dans ce terroir mâconnais illustre, des seniors citadins pour des cessions estivales reposantes. association-frederic-ozanam@orange.fr +33 4 78 42 03 02 https://ssvp.fr/chateau-monceau Château De Monceau à Prissé 71960 Philippe Moisson, écuyer, lieutenant de Roi à Bourg en Bresse fait construire en 1648 le château de Montceau. Par suite d’une alliance contractée en 1658 entre les Moissons et les Albert, le château devient la propriété de Jean-Baptiste de Lamartine du fait de son mariage avec Françoise Albert après 1672. Cette belle demeure des Seigneurs de Montceau reviendra alors à Alphonse de Lamartine en 1833. La nièce du poète, Valentine de Cessiat, cèdera Montceau en 1870. Jean-Baptiste Virey en devient alors le propriétaire. Depuis 1953, le Château de Monceau est la propriété de l’Association Frédéric Ozanam, affiliée à la Société de St Vincent de Paul, et accueille depuis plus de 60 ans, dans ce terroir mâconnais illustre, des seniors citadins pour des cessions estivales reposantes. dernière mise à jour : 2021-08-17 par

Détails Catégories d’évènement: Prissé, Saône-et-Loire Autres Lieu Prissé Adresse Ville Prissé lieuville 46.32179#4.74435