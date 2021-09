Antibes Galerie du Faune Alpes-Maritimes, Antibes Les journées du patrimoine 2021 Galerie du Faune Antibes Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Antibes

Les journées du patrimoine 2021 Galerie du Faune, 18 septembre 2021, Antibes. Les journées du patrimoine 2021

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Galerie du Faune entrées libre

visite guidée de la galerie -échanges sur les différentes techniques et démonstration d’une technique mixte à partir de 14:00 par l’artiste peintre Cegede Galerie du Faune 6 rue des Cordiers, Antibes Antibes Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T20:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Antibes Autres Lieu Galerie du Faune Adresse 6 rue des Cordiers, Antibes Ville Antibes lieuville Galerie du Faune Antibes