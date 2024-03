LES JOURNÉES DU PATRI’MIAM JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Route de la Flocellière à Pouzauges Sèvremont, dimanche 22 septembre 2024.

Les journées du Patri’miam Parce que la culture est aussi dans nos assiettes !

Lors de cette journée dédiée au patrimoine culinaire, nous ouvrirons les portes de la Maison de la Vie Rurale, ancienne ferme traditionnelle vendéenne devenue un site d’accueil et de transmission pour les curieux du jardinage au naturel.

Découvrez un éco-jardin créé par les membres de l’association et la richesse de son patrimoine cultivé 120 variétés, des légumes oubliés et d’autres porteurs d’avenir, nous vous réservons de belles surprises lors de cette visite ! Ce sera également l’occasion pour vous de venir récupérer des graines cultivées dans notre éco-jardin.

Puis, le temps d’un déjeuner au cœur des jardins, nous vous proposerons une assiette gourmande et colorée avec un dessert, à base des légumes et fruits du potager. Boissons offertes et réservations obligatoires. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-22 10:30:00

fin : 2024-09-22 15:00:00

Route de la Flocellière à Pouzauges CPIE Sèvre et Bocage

Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire contact@cpie-sevre-bocage.com

