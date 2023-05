Les journées du Matrimoine : les compositrices à l’honneur, 25 septembre 2022, .

À l’occasion des Journées du Matrimoine, organisées les 17 et 18 septembre 2022 en écho aux Journées européennes du Patrimoine, la Ville de Paris met à l’honneur cette année les compositrices.

Portés par la conviction que l’égalité entre les femmes et les hommes passe par la valorisation du travail et de l’héritage des femmes, les établissements culturels et orchestres soutenus par la Ville de Paris ont une nouvelle fois cette année mis à l’affiche dans leur programmation de cette saison concerts, spectacles, performances et conférences pour faire (re)découvrir au public ces femmes artistes connues ou méconnues, ainsi que leurs oeuvres.

Parmi elles, les compositrices Louise Bertin, Mel Bonis, Nadia et Lili Boulanger, Hedwige Chrétien, Jeanne Danglas, Louise Farrenc, Clémence de Grandval, Augusta Holmès, Marie Jaëll, Germaine Tailleferre, Pauline Viardot, etc.

Les programmations font également la part belle aux compositrices contemporaines comme Unsuk Chin, Graciane Finzi, Betsy Jolas, Cécile Mc Lorin Salvant, Olga Neuwirth, Kaija Saariaho.

Programme de la saison 2022/2023

25 septembre

« Portés par les vents », solistes de l’Orchestre Colonne. Oeuvres d’Hedwige Chrétien et d’Amy Beach.

Salle Colonne

26 septembre

« The Outcast », opéra d’Olga Neuwirth, Ensemble Intercontemporain, Orchestre du Conservatoire de Paris, Company of Music, Münchner Knabenchor.

Cité de la musique – Philharmonie de Paris

14 octobre

Récital – Airs d’opéra, Karine Deshayes et Delphine Haidan (mezzo-sopranos), Orchestre National Avignon-Provence. Oeuvres de Louise Bertin, Clémence de Grandval et Pauline Viardot.

Cité de la musique – Philharmonie de Paris

1er décembre

Rencontre avec Betsy Jolas

Cité de la musique – Philharmonie de Paris

3 et 4 décembre

« Ogresse », de et avec Cécile Mc Lorin Salvant, Mivos Quartet, solistes.

Cité de la musique – Philharmonie de Paris

6 décembre

« Hommage à Betsy Jolas », musiciens de l’Orchestre de Paris et des Arts Florissants, solistes de l’Ensemble Intercontemporain.

Cité de la musique – Philharmonie de Paris

11 décembre

« Poème de l’amour », une création de Suzanne Giraud, Orchestre Français des Jeunes. Oeuvre de Lili Boulanger.

Cité de la musique – Philharmonie de Paris

13 décembre

« Le Encantadas o le avventure nel mare delle meraviglie » d’Olga Neuwirth, Ensemble Intercontemporain.

Cité de la musique – Philharmonie de Paris

17 janvier

« L’invitation au voyage », Choeur de l’Orchestre de Paris oeuvres de Mel Bonis et Lili Boulanger.

Cité de la musique – Philharmonie de Paris

21 janvier

« L’esprit français, pour piano et dans le vent », musiciens de l’Orchestre de Chambre de Paris et Romain Descharmes (piano). Une oeuvre de Louise Farrenc.

Salle Cortot

26 janvier

« Germaine Tailleferre, l’oubliée du groupe », Orchestre de Chambre de Paris. Hommage à Germaine Tailleferre.

Cité de la musique – Philharmonie de Paris

29 janvier

« Les soirées du groupe des six », musiciens de l’Orchestre National d’Ile de France. Une oeuvre de Germaine Tailleferre.

Cité de la musique – Philharmonie de Paris

4 février

« Serénité », par l’Orchestre Pasdeloup. Oeuvres d’Anna Amalia Von Sachsen Weimar Eisenach et Fanny Mendelssohn.

Salle Gaveau

4 février

« Wagner/Holmès », par l’Orchestre National de Metz. Oeuvres d’Augusta Holmès.

Cité de la musique – Philharmonie de Paris

7 février

« Festival Présences Unsuk Chin », création pour flûte de Chia-Ying Lin, « Doppelkonzert » pour piano, percussion et ensemble, « Cantatrix Sopranica » de Unsuk Chin. Ensemble Intercontemporain.

Maison de la Radio et de la Musique – Auditorium

27 février

Rencontre avec Graciane Finzi et Claire Gibaut, Cheffe d’orchestre du Paris Mozart Orchestra.

Cité de la musique – Philharmonie de Paris

1er et 2 mars

« Ciel d’hiver », une oeuvre de Kaija Saariaho, Orchestre de Paris.

Cité de la musique – Philharmonie de Paris

23 mars et 13 avril

Créations de compositrices de l’académie de jeunes compositrices de l’Orchestre de Chambre de Paris.

Théâtre du Châtelet

6 avril

« Passions romantiques, esprit Vaudou », Orchestre de Chambre de Paris et Célimène Daudet (piano). Une oeuvre de Carmen Brouard.

Théâtre des Champs-Élysées

23 mai

« Trois temps », avec « Si par un jour »…, une oeuvre de Florence Baschet pour quatuor à cordes et piano, musiciens de l’Orchestre de Paris et des Arts Florissants, solistes de l’Ensemble Intercontemporain.

Cité de la musique – Philharmonie de Paris

20 juin

« Fausto », opéra de Louise Bertin, avec Karine Deshayes (mezzo-soprano). Les Talens Lyriques, direction Christophe Rousset.

Théâtre des Champs-Élysées

23 juin

« Compositrices romantiques », Orchestre de Chambre de Paris et David Kadouch (piano). Oeuvres de Louise Bertin, Louise Farrenc, Augusta Holmès, Jeanne Danglas, Mel Bonis, Clémence de Grandval et Marie Jaëll.

Théâtre des Champs-Élysées

Partenaires

• Cité de la musique • Philharmonie de Paris

• Orchestre de Chambre de Paris

• Orchestre de Paris

• Ensemble Intercontemporain

• Orchestre Colonne

• Orchestre Lamoureux

• Orchestre Pasdeloup

• Les Talens lyriques

