Montluçon Théâtre des Îlets Allier, Montluçon Les Journées du Matrimoine # 6 – Sorcières ! (Le Grand Brasier) Théâtre des Îlets Montluçon Catégories d’évènement: Allier

Montluçon

Les Journées du Matrimoine # 6 – Sorcières ! (Le Grand Brasier) Théâtre des Îlets, 17 septembre 2021, Montluçon. Les Journées du Matrimoine # 6 – Sorcières ! (Le Grand Brasier)

Théâtre des Îlets, le vendredi 17 septembre à 18:30

Une dizaine d’artistes femmes mêlent depuis 2 ans leurs chaudrons pour tenter de répondre à cette question : « Qu’est-ce qui fait de vous des sorcières contemporaines ? ». Venez découvrir leurs propositions folles et poétiques, subversives et cocasses, lors d’une soirée unique et inclassable. Tarifs : 5 € / 10 € / 15 € au choix – Durée : 4h. Jeudi 16 et vendredi 17 septembre à partir de 18h30.

Entrée payante – Respect des règles sanitaires.

Journées du Matrimoine : « Qu’est-ce qui fait de vous des sorcières contemporaines ? » Théâtre des Îlets Espace Boris Vian, 27, rue des Faucheroux, 03100 Montluçon, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Montluçon Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T18:30:00 2021-09-17T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Allier, Montluçon Autres Lieu Théâtre des Îlets Adresse Espace Boris Vian, 27, rue des Faucheroux, 03100 Montluçon, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Montluçon lieuville Théâtre des Îlets Montluçon