Les journées du mariage Ploubezre Ploubezre Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor

Ploubezre

Les journées du mariage Ploubezre, 15 octobre 2022, Ploubezre. Les journées du mariage

Château de Kergrist Rue du Château Ploubezre Ctes-d’Armor Rue du Château Château de Kergrist

2022-10-15 – 2022-10-16

Rue du Château Château de Kergrist

Ploubezre

Ctes-d’Armor Ploubezre Le Château de Kergrist, La Parenthèse Idéale et Dekoratys sont heureux de vous présenter la première édition des journées du mariage, dans l’orangerie du château.

Nous avons sélectionné, pour la préparation de votre mariage, des partenaires et prestataires locaux, reconnus pour leurs qualités et leur savoir-faire. http://www.chateau2kergrist.fr/les-journ%C3%A9es-du-mariage Rue du Château Château de Kergrist Ploubezre

dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor, Ploubezre Autres Lieu Ploubezre Adresse Ploubezre Ctes-d'Armor Rue du Château Château de Kergrist Ville Ploubezre lieuville Rue du Château Château de Kergrist Ploubezre Departement Ctes-d'Armor

Ploubezre Ploubezre Ctes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ploubezre/

Les journées du mariage Ploubezre 2022-10-15 was last modified: by Les journées du mariage Ploubezre Ploubezre 15 octobre 2022 Château de Kergrist Rue du Château Ploubezre Ctes-d'Armor Ctes-d'Armor Ploubezre

Ploubezre Ctes-d'Armor