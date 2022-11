Les journées du lin Le Castelet Le Castelet Catégories d’évènement: 14540

Le Castelet

Les journées du lin Le Castelet, 25 novembre 2022, Le Castelet. Les journées du lin

9 Rue Saint-Gerbold Garcelles-Secqueville La Ferme Saint-Vaast Le Castelet 14540 Garcelles-Secqueville 9 Rue Saint-Gerbold

2022-11-25 14:00:00 – 2022-11-25 19:00:00

Garcelles-Secqueville 9 Rue Saint-Gerbold

Le Castelet

14540 Le Castelet Le Ferme Saint-Vaast organise des portes ouvertes dans le cadre des journées du Lin.

L’occasion de découvrir ce site unique près de Caen travaillant ce produit exceptionnel, mais aussi les produits en ventes et broderies. Le Ferme Saint-Vaast organise des portes ouvertes dans le cadre des journées du Lin.

L’occasion de découvrir ce site unique près de Caen travaillant ce produit exceptionnel, mais aussi les produits en ventes et broderies. +33 6 68 97 07 32 Garcelles-Secqueville 9 Rue Saint-Gerbold Le Castelet

dernière mise à jour : 2022-11-09 par

Détails Catégories d’évènement: 14540, Le Castelet Autres Lieu Le Castelet La Ferme Saint-Vaast Adresse Le Castelet 14540 Garcelles-Secqueville 9 Rue Saint-Gerbold Ville Le Castelet lieuville Garcelles-Secqueville 9 Rue Saint-Gerbold Le Castelet Departement 14540

Le Castelet La Ferme Saint-Vaast Le Castelet 14540 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-castelet/

Les journées du lin Le Castelet 2022-11-25 was last modified: by Les journées du lin Le Castelet Le Castelet La Ferme Saint-Vaast 25 novembre 2022 14540 9 Rue Saint-Gerbold Garcelles-Secqueville La Ferme Saint-Vaast Le Castelet 14540 Le Castelet

Le Castelet 14540