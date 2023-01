Les journées du fait main Oberlarg Oberlarg Oberlarg Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Les journées du fait main Oberlarg, 29 avril 2023

2023-04-29 14:00:00 – 2023-05-01 17:00:00

Haut-Rhin Oberlarg Cette année, la grange du Morimont sera ouverte trois après-midi, avec une vingtaine d’artisans et d’artisanes à découvrir (céramique, joaillerie, travail du bois, textile, cuir, sérigraphie, teinture végétale, etc.) mais aussi des ateliers, un Repair café le samedi avec la Maison de la Nature et un troc de plants le dimanche. Musique, expositions et jeux pour petits et grands sont au programme tout le weekend. Des ateliers communs et tables rondes seront proposés aux professionnels et professionnelles les matins de 10h à 12h. Une vingtaine d’artisanes et artisans présentent leur savoir-faire – Repair café le samedi – troc de plantes le dimanche. Musique et jeux pour les enfants tout le weekend. +33 3 89 40 88 92 Oberlarg

