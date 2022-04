Les journées du fait main – 8ème édition Oberlarg Oberlarg Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Oberlarg

Les journées du fait main – 8ème édition Oberlarg, 7 mai 2022, Oberlarg. Les journées du fait main – 8ème édition Oberlarg

2022-05-07 10:00:00 – 2022-05-08 18:00:00

Oberlarg Haut-Rhin Oberlarg Tout le weekend : environ 15 artisanes et artisans présentent leur savoir-faire Exposition de kimonos et de photos du Japon et en plus : Samedi – 14h-18h : Repair Café Dimanche 10h-17h : Troc de plantes Une quinzaine d’artisanes et artisans présentent leur savoir-faire – Repair café le samedi après-midi – troc de plantes le dimanche toute la journée +33 3 89 40 88 92 Tout le weekend : environ 15 artisanes et artisans présentent leur savoir-faire Exposition de kimonos et de photos du Japon et en plus : Samedi – 14h-18h : Repair Café Dimanche 10h-17h : Troc de plantes Oberlarg

dernière mise à jour : 2022-04-05 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Oberlarg Autres Lieu Oberlarg Adresse Ville Oberlarg lieuville Oberlarg Departement Haut-Rhin

Oberlarg Oberlarg Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/oberlarg/

Les journées du fait main – 8ème édition Oberlarg 2022-05-07 was last modified: by Les journées du fait main – 8ème édition Oberlarg Oberlarg 7 mai 2022 Haut-Rhin Oberlarg

Oberlarg Haut-Rhin