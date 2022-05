LES JOURNÉES DU DESIGN Rieux-Volvestre, 25 juin 2022, Rieux-Volvestre.

LES JOURNÉES DU DESIGN Rieux-Volvestre

2022-06-25 – 2022-06-26

Rieux-Volvestre Haute-Garonne Rieux-Volvestre

Les Journées Du Design ont lieu au cœur du village de Rieux-Volvestre classé parmi les plus beaux détours de France.

Les 25 et 26 juin 2022 sont dédiés à la découverte, à l’inspiration et à la fête, destinés à tous : curieux.euse, familles, étudiant.e.s, professionel.les…

Cet évènement tend à proposer un regard sur une discipline porteuse de sens et d’en donner des clés de lectures.

Les objets sont bien plus que des “objets”. A travers une dizaine de lieux remarquables et insolites de Rieux-Volvestre, venez découvrir les facettes cachées d’objets du quotidien dans un évènement convivial et festif.

lepetitperchoir@ecomail.fr +33 5 67 55 82 53 http://www.lepetitperchoir.com/

Rieux-Volvestre

