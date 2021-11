Les Journées du cinéma ukrainien à Paris Cinéma Le Balzac, 22 novembre 2021, Paris.

Le Centre Culturel de l’Ambassade d’Ukraine en France en collaboration avec l’Agence National du Сinéma de l’Ukraine ont le plaisir de vous inviter au festival : LES JOURNÉES DU CINÉMA UKRAINIEN A PARIS , qui aura lieu du 22 au 24 novembre au cinéma Le Balzac, 1 Rue Balzac, 75008 Paris. L’Ukraine a toujours été imprégnée de cinéma et depuis une quinzaine d’années sa production connaît une immense vitalité, jusqu’à porter sur la scène internationale de grands réalisateurs tels que Sergueï Loznitsa dont les films ont été récemment présentés dans les grands festivals, notamment le festival de Cannes. Les Journées du cinéma ukrainien proposent sur 3 jours un panorama de 5 films allant de la comédie au film d’action en passant pas le documentaire culinaire et le documentaire social, et invitent à la découverte des nouveaux visages et talents du cinéma ukrainien. LES 5 FILMS DE LA PROGRAMMATION – 22/11 à 20h : Les festivités débuteront avec le film MES PENSÉES SONT SILENCIEUSES d’Antonio Lukich, coup de coeur de la critique et des spectateurs en Ukraine. Cette tragi-comédie dresse le portrait d’un jeune homme qui confronte la poursuite de ses rêves avec sarelation avec sa mère, deux aspects de sa vie apparemment incompatibles. – 23/11 à 19h : La comédie dramatique adaptée du roman à succès de Pavlo Belianskyi, JE TRAVAILLEAU CIMETIÈRE d’Oleksii Taranenko se révèlera un véritable hymne à la vie. – 23/11 à 21h : Le documentaire BORTSCH de Dmytro Kochnev nous invite à un voyage culinaire auxcôtés du chef ukrainien Yevgen Klopotenko pour percer les secrets de fabrication de cetincontournable de la gastronomie ukrainienne. – 24/11 à 19h : EGREGOR de Stanislav Kapralov est un film d’action qui commence par un énigme etentraînera sans ménagement le spectateur dans une quête de vérité teintée d’ésotérisme. – 24/11 à 21h : Enfin le documentaire L’ART DE RENAITRE de Vincent Lefebvre suit le street artiste français Seth Globepainter dans le Donbass et montre comment le street art peut venir ausecours des habitants des villes traumatisés par la guerre. La vente des billets est disponible sur le site du festival – [www.ukrainian-cinema.com](http://www.ukrainian-cinema.com) , ainsi que le site du cinéma Le Balzac – [[https://www.cinemabalzac.com/films/](https://www.cinemabalzac.com/films/)](https://www.cinemabalzac.com/films/).

