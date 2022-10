LES JOURNÉES DU CHEVAL Pézenas Pézenas Catégories d’évènement: Hrault

Pézenas

LES JOURNÉES DU CHEVAL Pézenas, 22 octobre 2022, Pézenas. LES JOURNÉES DU CHEVAL

Avenue Maréchal Leclerc Pézenas Hrault

2022-10-22 14:00:00 – 2022-10-23 18:00:00 Pézenas

Hrault Les 22 et 23 octobre 2022, pour la 2ème édition, la Ville de Pézenas organise en partenariat avec le Comité Départemental d’Equitation les Journées du Cheval à Pézenas, une manifestation équestre sur le Pré Saint Jean et le parking du Fronton. L’événement est soutenu par le Comité Régional d’Équitation et le Département de l’Hérault. Pendant deux jours, le cheval sera mis à l’honneur au travers de nombreuses animations, activités et spectacles à nouveau proposés gratuitement cette année. Objectifs : faire découvrir à tous les disciplines équestres et promouvoir les clubs du département. Pour l’occasion, huit centres équestres sont présents : le centre équestre d’Aubin ; le Mas de Cournon ; le centre équestre Pleine Nature ; le clos d’Alice ; les écuries d’Alyiana ; les écuries Cabrerolles ; le Mas d’Estanion ; l’EDAPAS. Au programme de ces journées équines : Voltige, Horse Ball, Mountain Trail, Tir à l’arc, Western, Concours de saut d’obstacles ainsi que de la médiation, des baptêmes de poneys et un cheval mécanique pour les enfants. Pour profiter pleinement de la manifestation, une buvette et une petite restauration seront disponibles sur place. Les Journées du Cheval rassemblent les amoureux du cheval, les passionnés du monde équestre mais aussi les simples curieux, dans une ambiance conviviale. A noter enfin: des calèches seront mises en place gratuitement pour assurer la liaison entre le parking du Faubourg des Cordeliers et le lieu de la manifestation. Une inauguration en présence des autorités organisatrices et des partenaires est prévue le samedi 22 octobre à 11h30 suivie d’une démonstration équestre. Entrée Gratuite Pendant deux jours, le cheval sera mis à l’honneur au travers de nombreuses animations, activités et spectacles proposés gratuitement. +33 4 67 90 41 00 Pézenas

dernière mise à jour : 2022-10-14 par

Détails Catégories d’évènement: Hrault, Pézenas Autres Lieu Pézenas Adresse Avenue Maréchal Leclerc Pézenas Hrault Ville Pézenas lieuville Pézenas Departement Hrault

Pézenas Pézenas Hrault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pezenas/

LES JOURNÉES DU CHEVAL Pézenas 2022-10-22 was last modified: by LES JOURNÉES DU CHEVAL Pézenas Pézenas 22 octobre 2022 Avenue Maréchal Leclerc Pézenas Hrault Hrault Pézenas

Pézenas Hrault