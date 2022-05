Les journées d’été : Pilates, Yoga et relaxation avec les bols tibétains

En juillet à la maison du Kleebach dans la magnifique Vallée de Munster ! Les journées d'été : Pilates, Yoga et relaxation avec les Bols tibétains. Tarif : 80€ par personne qui inclus : L'accueil (café, thé, gâteaux) Le repas du midi La location du lieu Les prestations : pilates, yoga stretch et relaxation avec les bols tibétains.

