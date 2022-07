LES JOURNÉES D’ÉTÉ DE VALLORCINE

LES JOURNÉES D’ÉTÉ DE VALLORCINE, 11 août 2022, . LES JOURNÉES D’ÉTÉ DE VALLORCINE



2022-08-11 10:00:00 10:00:00 – 2022-08-13 19:00:00 19:00:00 EUR 30 30 UKRAINE / EXIL / ACCUEIL. Rester Vivant. Trois journées en bleu et jaune, avec l’Ukraine. Conférences / débats, actes artistiques, ateliers et rencontres avec des réfugié.e.s et des spécialistes de l’Ukraine. dernière mise à jour : 2022-07-26 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville