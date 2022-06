Les journées des plantes de Guerlesquin, 10 septembre 2022, .

Les journées des plantes de Guerlesquin

2022-09-10 – 2022-09-11

Très belle exposition-vente de plantes d’une trentaine de pépiniéristes collectionneurs et producteurs venus de toute la France.

Présence également d’artisans et artistes créateurs d’accessoires autour du jardin (girouettes, poteries, vannerie, céramiques, étiquettes en ardoises…) et de magazines spécialisés.

Conférences et dédicaces gratuites.

Chiens acceptés en laisse.

Restauration sur place.

sousunarbreperche@gmail.com +33 6 15 40 25 87 http://www.journeesdesplantesdeguerlesquin.fr/

dernière mise à jour : 2022-05-11 par