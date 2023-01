Les journées des plantes d’Albertas Bouc-Bel-Air, 19 mai 2023, Bouc-Bel-Air Bouc-Bel-Air.

Les journées des plantes d'Albertas

Les Jardins d'Albertas RN 8 Bouc-Bel-Air Bouches-du-Rhône

2023-05-19 09:00:00 – 2023-05-21 19:00:00

RN 8 Les Jardins d’Albertas

Bouc-Bel-Air

Bouches-du-Rhône

Bouc-Bel-Air

EUR Pendant trois jours, des exposants venus de France, d’Europe et sélectionnés pour la qualité et l’originalité de leurs productions, font partager aux visiteurs leur passion pour la diversité botanique et l’art des jardins. A travers un programme d’animations et d’expositions variés, cette belle manifestation témoigne de la richesse des plantes rares et méditerranéennes.



Les Journées des plantes d’Albertas se positionnent comme le rendez-vous « Jardin » incontournable dans le Sud de la France. Balade au cœur d’un jardin classé Monument Historique, spectacles bucoliques, expositions d’art… les visiteurs pourront profiter d’un programme de qualité concocté pour le plaisir de tous.



Des artisans passionnés de plantes et de jardins vous y proposeront une extraordinaire variété de plantes et d’objet pour créer ou mettre en valeur votre jardin, votre balcon ou même votre intérieur ! De nombreuses animations pour tous les âges, des petits ensembles musicaux, des expositions d’arts plastiques ou de photos et une offre diversifiée de restauration vous permettront de passer aussi un moment ou une journée agréable seul ou en famille.

Le rendez-vous des amoureux du jardin : découvrez des exposants passionnés et déambulez dans le cadre enchanteur des Jardins d’Albertas.

RN 8 Les Jardins d’Albertas Bouc-Bel-Air

