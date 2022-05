Les Journées des Plantes Chantilly, 13 mai 2022, Chantilly.

Le Château Chantilly

2022-05-13 – 2022-05-15

Chantilly Venez à la rencontre de votre Office de tourisme sur le stand Vallées d’Opale, à l’occasion des Journées des Plantes de Chantilly !

Dans le cadre majestueux du parc du Château de Chantilly, les Journées des Plantes réunissent chaque année passionnés de jardin, esthètes et curieux. Un rendez-vous incontournable dédié aux plantes, à la biodiversité et aux tendances du jardin qui rassemble plus de 200 pépiniéristes et exposants parmi les plus prestigieux d’Europe. Lieu d’échange et de découverte, les Journées des Plantes de Chantilly proposent à chaque édition un programme riche avec des ateliers pratiques, des conseils, des rencontres, des lancements de nouvelles variétés..

La prochaine session printanière des Journées des Plantes de Chantilly sera dédiée à la relation respectueuse établie par le jardinier vis-à-vis de son territoire de prédilection : le jardin. u parc au jardin, de la terrasse au balcon, chacun est responsable de ce qu’il plante et entretient, des méthodes culturales qu’il applique, du recyclage des végétaux, de sa gestion de l’eau et de l’accueil qu’il réserve à la petite faune alliée. Autant de sujets qui animent les Journées des Plantes de Chantilly et qui seront au cœur de cette prochaine session.

+33 3 44 27 31 80 https://chateaudechantilly.fr/

