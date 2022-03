Les journées des métiers et de l’artisanat médiéval à Ornavik Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair Catégories d’évènement: Calvados

Les journées des métiers et de l’artisanat médiéval à Ornavik Hérouville-Saint-Clair, 26 mai 2022, Hérouville-Saint-Clair. Les journées des métiers et de l’artisanat médiéval à Ornavik Parc Ornavik Domaine de Beauregard Hérouville-Saint-Clair

2022-05-26 – 2022-05-29 Parc Ornavik Domaine de Beauregard

Hérouville-Saint-Clair Calvados Hérouville-Saint-Clair Du 26 au 29 mai 2022, le Parc Historique Ornavik met en avant les métiers et l’artisanat médiéval !

De la charpente à la forge, en passant par la taille de pierre, venez observer nos artisans à l’œuvre sur le village Carolingien. Chez les Vikings, découvrez le travail du bois, de la laine et du fer, et échangez avec des bénévoles et reconstituteurs passionnés.

