2022-03-30 11:00:00 – 2022-04-03 19:00:00

Tracy-le-Mont Oise Tracy-le-Mont 15 Portes ouvertes de mon atelier de feutre de laine lors des journées des métiers d’art à la cité des Brossiers.

Démonstrations, atelier d’initiation à la technique.

