Les Journées des Copistes 2021-09-09 11:00:00 – 2021-09-11 17:00:00 Ferme familiale Courbet 28 Grand'Rue
Flagey Doubs

Flagey Doubs Flagey L’exposition « Courbet caricaturé…de la barbe aux sabots » en partenariat avec l’Institut Courbet nous conduit à proposer une édition tout à fait inédite : « Peindre Courbet caricaturé » autrement dit rendre en peinture des caricatures de Courbet. Nous avons évoqué le sujet avec divers spécialistes de Courbet qui nous ont donné leur sentiment très positif à savoir que jamais des caricatures de Courbet n’avaient été « copiées « en peinture et ce sera une « première mondiale ». institutcourbet@wanadoo.fr +33 3 81 62 04 97 L’exposition « Courbet caricaturé…de la barbe aux sabots » en partenariat avec l’Institut Courbet nous conduit à proposer une édition tout à fait inédite : « Peindre Courbet caricaturé » autrement dit rendre en peinture des caricatures de Courbet. Nous avons évoqué le sujet avec divers spécialistes de Courbet qui nous ont donné leur sentiment très positif à savoir que jamais des caricatures de Courbet n’avaient été « copiées « en peinture et ce sera une « première mondiale ». dernière mise à jour : 2021-08-06 par

Détails Catégories d'évènement: Doubs, Flagey
Lieu Flagey Adresse Ferme familiale Courbet 28 Grand'Rue Ville Flagey