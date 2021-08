Ornans Ornans Doubs, Ornans Les Journées des Copistes – Démonstration du travail de dentellière et lecture de lettres de Courbet Ornans Ornans Catégories d’évènement: Doubs

Ornans Doubs 4 EUR De 10h à 12h et de 14h à 17h : Démonstration du travail de deux dentellières de Luxeuil

De 14h30 à 17h : Lecture de lettres de Courbet par Sébastien Barberon (compagnie Teraluna) De 10h à 12h et de 14h à 17h : Démonstration du travail de deux dentellières de Luxeuil

