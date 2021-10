Chilleurs-aux-bois Grande Halle du Château de Chamerolles Chilleurs-aux-Bois Les journées des collectionneurs de flacons et accessoires à parfum Grande Halle du Château de Chamerolles Chilleurs-aux-bois Catégorie d’évènement: Chilleurs-aux-Bois

du samedi 2 octobre au dimanche 3 octobre à Grande Halle du Château de Chamerolles

Durant deux jours, le château de Chamerolles accueille des collectionneurs de flacons et d’accessoires de parfums dans la grande halle XVIIIe siècle. L’occasion pour les amateurs et les curieux de flâner dans les allées pour découvrir 1001 trésors et pourquoi pas en acquérir. Au programme : achats, ventes, flacons anciens et modernes, miniatures et géants, cosmétiques, cartes parfumées, bijoux… Une belle manière de (re)découvrir le château de Chamerolles, château abritant la promenade des parfums permettant de comprendre l’évolution des règles d’hygiène au travers les siècles entre la Renaissance et aujourd’hui.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T10:00:00 2021-10-02T18:00:00;2021-10-03T10:00:00 2021-10-03T18:00:00

