« Les journées des Arts Plastiques » au Centre Pompidou

Du samedi 10 juin 2023 au dimanche 11 juin 2023 :

samedi, dimanche

de 14h00 à 18h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Du 10 au 11 juin, le Centre Pompidou met en lumière les productions de jeunes élèves talentueux qui ont travaillé ensemble sur le thème « Rien ne se perd, tout se transforme », un enjeu environnemental crucial de notre époque. Leurs réalisations offrent un spectacle inspirant pour tous les visiteurs.

Cette année, le Centre Pompidou s’est associé à la Direction des Affaires scolaires de la Ville de Paris pour proposer un programme pédagogique et réjouissant à deux classes de niveau élémentaire de l’Ecole Neuve Saint Pierre (75004 Paris) et de l’Ecole Arbre Sec (75001 Paris).

Les élèves ont ainsi bénéficié d’une visite menée par un guide conférencier dans les collections du Musée national d’art moderne sur la thématique « Art et environnement ». Ils ont également pu participer à l’exposition-atelier intitulée « Le jardin des Pantamouves » présenté à la Galerie des enfants du Centre Pompidou et réalisé par le duo d’artistes Clédat & Petitpierre. Ces visites ont permis aux élèves de découvrir l’art moderne et contemporain avec des œuvres questionnant notre rapport à l’environnement et de découvrir des artistes utilisant la récupération, le recyclage et le vivant comme outil de création.

Riches et nourris de ces expériences, les élèves ont par la suite réinvestit ces découvertes et nouvelles connaissances lors des heures d’enseignement menés par les professeurs d’arts plastiques de la Ville de Paris dans les écoles élémentaires. Ils ont ainsi pu créer des productions collectives en lien avec la thématique « Rien ne se perd, tout se transforme » et en écho avec les œuvres découvertes au préalable au Centre Pompidou.

Les productions réalisées par les élèves seront présentées lors du weekend « Viens avec nous au Centre Pompidou ! » qui aura lieu les 10 et 11 juin 2023. Ne manquez cette occasion unique de découvrir ces productions dans ce prestigieux musée parisien !

Centre Pompidou place Georges Pompidou 75004 Paris

