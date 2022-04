Les Journées de Printemps des pépinières bio de Normandie Valliquerville, 30 avril 2022, Valliquerville.

2022-04-30 – 2022-05-01

Valliquerville Seine-Maritime Valliquerville

Vente et conseils de producteurs : plants de légumes, d’aromates, de médicinales, de vivaces et de fruitiers, jus de pomme bio et naturel ; causerie “aménager un paysage comestible” à 10h les deux jours. Retrouvez également sur place Les Pépinières Lecuyer.

contact@leschenesdecaux.fr +33 6 73 07 72 26 https://www.leschenesdecaux.fr/

dernière mise à jour : 2022-04-12 par