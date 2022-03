Les Journées de Pont ar Gler : 11e édition Saint-Jean-du-Doigt, 13 mai 2022, Saint-Jean-du-Doigt.

Les Journées de Pont ar Gler : 11e édition près du camping municipal Jardin du manoir de Pont ar Gler Saint-Jean-du-Doigt

2022-05-13 – 2022-05-22 près du camping municipal Jardin du manoir de Pont ar Gler

Saint-Jean-du-Doigt Finistère Saint-Jean-du-Doigt

Pour 2022, nous vous proposons un festival du 13 au 22 mai, avec un programme varié, 12 concerts et spectacles seront donnés dont 6 concerts de musique classique, un concert de jazz, un film et 4 spectacles et lectures de textes poétiques.

L’accent sera mis le premier week-end sur la création musicale avec un spectacle alliant poésie, peinture et musique. Une place privilégiée sera réservée aux enfants, le deuxième week-end, avec un concert qui leur sera dédié, des actions dans les écoles et un stage de découverte de la musique. Pour donner une plus grande place aux jeunes artistes, nous initions des partenariats avec des concours de jeunes musiciens pour leur entrée dans la carrière professionnelle. Cette année nous accueillerons les lauréats du concourt de jazz du Lyceum de Berne en Suisse.

Le cinéma fera son apparition dans le festival avec la projection d’un film d’André Sauvage de 1928 ! commenté par un comédien. Enfin côté arts plastiques, nous aurons la chance cette année de présenter deux plasticiens qui investiront le jardin avec des installations.

Ouverture du jardin botanique : de 13h00 à 18h (sauf pendant les concerts) les 14, 15, 21 et 22 mai et de 15h à 18h les 13 et 20 mai.

Exposition : Caroline Coppey, Jean Michel Kerdiles et Sibylle Simon

Inauguration le 14 mai à 16h dans le jardin.

Concerts et spectacles à Saint-Jean-du-Doigt, Plougasnou et Locquirec.

contact@pontargler.com +33 6 14 38 63 38 http://www.pontargler.com/

