Les Journées de l’orgue La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu Catégories d’évènement: 43160

La Chaise-Dieu

Les Journées de l’orgue La Chaise-Dieu, 9 août 2022, La Chaise-Dieu. Les Journées de l’orgue La Chaise-Dieu

2022-08-09 18:30:00 18:30:00 – 2022-08-11

La Chaise-Dieu 43160 EUR Les Journées de l’orgue 2022 organisées par l’association Marin Carouge se dérouleront du 9 au 11 août à La Chaise-Dieu sur le thème “majesté et délicatesse” orgue.lachaisedieu@gmail.com +33 4 73 36 60 28 La Chaise-Dieu

dernière mise à jour : 2021-11-12 par

Détails Catégories d’évènement: 43160, La Chaise-Dieu Autres Lieu La Chaise-Dieu Adresse Ville La Chaise-Dieu lieuville La Chaise-Dieu Departement 43160

La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu 43160 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-chaise-dieu/

Les Journées de l’orgue La Chaise-Dieu 2022-08-09 was last modified: by Les Journées de l’orgue La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu 9 août 2022 43160 La Chaise-Dieu

La Chaise-Dieu 43160