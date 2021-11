La Chapelle-Saint-Mesmin Espace Béraire La Chapelle-Saint-Mesmin, Loiret Les Journées de l’Image 2021 Espace Béraire La Chapelle-Saint-Mesmin Catégories d’évènement: La Chapelle-Saint-Mesmin

Les Journées de l’Image 2021 se dérouleront les week-end du 13, 14, 20, 21, 27, 28 et lundi 15 novembre 2021 à La Chapelle Saint-Mesmin. L’exposition se tiendra sur la Mezzanine de l’Espace Béraire de 10h à 12h et de 14h à 18h. Pendant cette exposition, le CPC rend un hommage à Patrick Oury en exposant une trentaine de ses photographies.

Entrée libre

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE Espace Béraire La Chapelle st Mesmin La Chapelle-Saint-Mesmin Loiret

2021-11-13T10:00:00 2021-11-13T12:00:00;2021-11-13T14:00:00 2021-11-13T18:00:00;2021-11-14T10:00:00 2021-11-14T12:00:00;2021-11-14T14:00:00 2021-11-14T18:00:00;2021-11-15T10:00:00 2021-11-15T12:00:00;2021-11-15T14:00:00 2021-11-15T18:00:00;2021-11-20T10:00:00 2021-11-20T12:00:00;2021-11-20T14:00:00 2021-11-20T18:00:00;2021-11-21T10:00:00 2021-11-21T12:00:00;2021-11-21T14:00:00 2021-11-21T18:00:00;2021-11-27T10:00:00 2021-11-27T12:00:00;2021-11-27T14:00:00 2021-11-27T18:00:00;2021-11-28T10:00:00 2021-11-28T12:00:00;2021-11-28T14:00:00 2021-11-28T18:00:00

