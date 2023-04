Les Journées de l’histoire de l’IMA : L’Institut du Monde Arabe Paris Catégories d’Évènement: île de France

Les Journées de l’histoire de l’IMA : L’Institut du Monde Arabe, 12 mai 2023, Paris. Le dimanche 14 mai 2023

de 11h00 à 18h00

Le samedi 13 mai 2023

de 11h00 à 22h00

Le vendredi 12 mai 2023

de 10h00 à 22h00

.Tout public. gratuit Accès libre dans la limite des places disponibles Les Journées de l’Histoire 2023 articuleront leurs réflexions autour du sujet « Paysages, climats et sociétés de l’Antiquité à nos jours ». Offrant une occasion unique de réunir des chercheurs de toutes disciplines – historiens, mais aussi anthropologues, géographes, sociologues –, ces trois journées sont ouvertes au plus grand nombre, dans l’esprit d’une grande université populaire. Ces trois journées mettent en lumière la place de l’Homme dans son espace, sa manière de l’utiliser, de l’occuper, de pallier ses insuffisances, de vivre dans un milieu parfois favorable et accueillant, souvent hostile et dépourvu de ressources. L’eau, les arbres, la faune et la flore sont depuis toujours des denrées précieuses qui forcent l’homme à constamment s’adapter. L’intégralité des séances est d’accès libre et gratuit, dans la limite des places disponibles, réservation conseillée. Nous vous invitons à consulter le programme de chaque journée sur en cliquant sur les liens suivants: PROGRAMME DU VENDREDI 12 MAI 2023 PROGRAMME DU SAMEDI 13 MAI 2023 PROGRAMME DU DIMANCHE 14 MAI 2023 L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris Contact : https://www.imarabe.org/fr/actualites/rencontres-debats/2023/1213-et-14-mai-2023-les-journees-de-l-histoire-de-l-ima-paysages https://billetterie.imarabe.org/selection/subscription?productId=102022023660

