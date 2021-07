Bidart Bidart Bidart, Pyrénées-Atlantiques Les journées de l’environnement Bidart Bidart Catégories d’évènement: Bidart

Pyrénées-Atlantiques

Les journées de l’environnement Bidart, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Bidart. Les journées de l’environnement 2021-07-24 – 2021-07-24 Plage d’Ilbarritz Avenue du Lac

Bidart Pyrénées-Atlantiques L’équipe Agenda 21 du Département des Pyrénées-Atlantiques vous propose de découvrir ou redécouvrir des sites emblématiques de son territoire à l’occasion des Journées de l’environnement. Pour en apprendre plus sur le développement durable, les espèces typiques de nos montagnes, observer les étoiles depuis un donjon ou bien vous informer sur la protection de notre littoral, participez à ces journées découvertes ! JOURNÉE LITTORAL, LE 24 JUILLET AUX PLAGES D’ILBARITZ ET D’ERRETEGIA À BIDART

Apprendre à mieux préserver l’océan – 9h nettoyage de la plage à Illbaritz

Catégories d'évènement: Bidart, Pyrénées-Atlantiques