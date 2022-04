Les Journées de l’éloquence Aix-en-Provence, 21 mai 2022, Aix-en-Provence.

Les Journées de l’éloquence Aix-en-Provence

2022-05-21 – 2022-05-28

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Le festival les Journées de l’éloquence aura de nouveau lieu cette année pour sa 8e édition. Nous sommes ravis de vous dévoiler l’affiche du festival illustrée cette année par Boris Zaïon autour du thème de l’éloquence et la nature.



Longtemps le mur de la culture s’est dressé entre nous et la nature. Nous considérions océans, montagnes et forêts comme des royaumes sur lesquels nous étions fondés à régner en maître.



Minéraux, animaux et végétaux étaient nos propriétés, sinon un simple décor. Nous n’étions préoccupés que de nous-mêmes.

Or, ce mur qui nous a tant éloignés de la nature, ce mur que nous n’avons eu de cesse de consolider à grands coups de progrès techniques, ce mur est en train de s’écrouler. En effet, le changement climatique et l’effondrement de la biodiversité nous ont mis face à la nécessité de renouer avec notre environnement, avec le vivant.



Le moment est venu de changer notre regard, d’apprendre à voir avec l’œil passionné des naturalistes, des philosophes, des voyageurs, des poètes, afin de redécouvrir la vie fourmillante des sols, les extraordinaires facultés des arbres, les liens qui nous unissent aux animaux, l’histoire des paysages.



L’émerveillement ressenti devant ces réalités retrouvées, nous avons souhaité vous le transmettre en consacrant la 8ème édition des Journées de l’éloquence au thème de la Nature. Une édition dont la programmation a été repensée pour impliquer davantage le jeune public, pour vous offrir un moment de partage, comme une invitation à la connaissance, à la prise de conscience, à la célébration de la beauté du monde à travers l’éloquence



Programmation à venir.

Journées de l’éloquence, Concours national d’éloquence, École de l’éloquence, toutes nos activités célèbrent tour à tour l’art de s’exprimer à travers l’éloquence, le théâtre, la lecture, l’écriture et la francophonie.

contact@atelier-languefrancaise.fr https://www.atelier-languefrancaise.fr/

Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-03-31 par