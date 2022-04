Les Journées de l’éloquence Aix-en-Provence, 25 mai 2021, Aix-en-Provence.

Les Journées de l’éloquence Aix-en-Provence

2021-05-25 – 2021-09-19

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

La ville d’Aix-en-Provence accueille le Festival de l’éloquence.



Résistance, dissidence, rébellion… Certes, notre époque n’a pas le monopole de la contestation. L’Histoire fut féconde en révoltes et en révolutions. Néanmoins, on peut affirmer sans exagération que le pouvoir est devenu pour nous une véritable obsession. Ici et là, il n’est plus question que d’oppression, de domination, d’émancipation. Le pouvoir serait partout, diffus, dissimulé, invisible. Il s’exercerait dans le moindre de nos gestes, le moindre de nos mots, dans un simple regard. Or une telle extension du domaine de la lutte contre le pouvoir n’est pas sans poser problème.

En effet, si le pouvoir n’est plus seulement entre les mains du père et de la mère, du chef, du patron, du professeur, de l’être aimé ou même de Dieu, bref, si le pouvoir est bel et bien partout, ne devons-nous pas conclure que le pouvoir ne se trouve nulle part ?

Si tel est le cas, est-il encore possible de l’identifier, de le définir, et donc de s’en défendre, voire de s’en emparer ?

Consacrer la 7ème édition des Journées de l’éloquence au pouvoir, c’est donc se confronter à une notion essentielle, aussi fuyante que redoutable, aussi fascinante que mortelle.

Journées de l’éloquence, Concours national d’éloquence, École de l’éloquence, toutes nos activités célèbrent tour à tour l’art de s’exprimer à travers l’éloquence, le théâtre, la lecture, l’écriture et la francophonie.

contact@atelier-languefrancaise.fr http://www.atelier-languefrancaise.fr/

La ville d’Aix-en-Provence accueille le Festival de l’éloquence.



Résistance, dissidence, rébellion… Certes, notre époque n’a pas le monopole de la contestation. L’Histoire fut féconde en révoltes et en révolutions. Néanmoins, on peut affirmer sans exagération que le pouvoir est devenu pour nous une véritable obsession. Ici et là, il n’est plus question que d’oppression, de domination, d’émancipation. Le pouvoir serait partout, diffus, dissimulé, invisible. Il s’exercerait dans le moindre de nos gestes, le moindre de nos mots, dans un simple regard. Or une telle extension du domaine de la lutte contre le pouvoir n’est pas sans poser problème.

En effet, si le pouvoir n’est plus seulement entre les mains du père et de la mère, du chef, du patron, du professeur, de l’être aimé ou même de Dieu, bref, si le pouvoir est bel et bien partout, ne devons-nous pas conclure que le pouvoir ne se trouve nulle part ?

Si tel est le cas, est-il encore possible de l’identifier, de le définir, et donc de s’en défendre, voire de s’en emparer ?

Consacrer la 7ème édition des Journées de l’éloquence au pouvoir, c’est donc se confronter à une notion essentielle, aussi fuyante que redoutable, aussi fascinante que mortelle.

Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2021-07-29 par