Villeneuve-d'Ascq Ferme du Héron Nord, Villeneuve-d'Ascq Les journées de l’Astronomie Ferme du Héron Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Les journées de l’Astronomie Ferme du Héron, 16 octobre 2021, Villeneuve-d'Ascq. Les journées de l’Astronomie

du samedi 16 octobre au dimanche 17 octobre à Ferme du Héron

Samedi 16 et dimanche 17 octobre 221, le Club Astronomique de la Région Lilloise (CARL) propose des animations gratuites à la Ferme du Héron.

Gratuit

Samedi 16 et dimanche 17 octobre 221, le CARL propose des animations gratuites à la Ferme du Héron. Ferme du Héron Chemin de la ferme Lenglet 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Cousinerie Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T14:00:00 2021-10-16T23:59:00;2021-10-17T10:00:00 2021-10-17T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Ferme du Héron Adresse Chemin de la ferme Lenglet 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Ferme du Héron Villeneuve-d'Ascq