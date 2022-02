Les Journées de l’Artisanat Ungersheim Ungersheim Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Ungersheim

Les Journées de l’Artisanat Ungersheim, 10 juin 2022, Ungersheim. Les Journées de l’Artisanat Ungersheim

2022-06-10 10:00:00 – 2022-06-12 18:00:00

Ungersheim Haut-Rhin Ungersheim EUR Organisées par la Chambre des Métiers d’Alsace, les Journées de l’Artisanat vous invitent à rencontrer une trentaine d’artisans passionnés. Durant ces 3 jours , assistez aux démonstrations et participez aux animations de ces métiers : bijoutier, céramiste, potier, cordonnier, tailleur de pierre, horticulteur, maréchal-ferrant, couvreur, ébéniste, barbier, etc. 3 jours dédiés au savoir-faire artisanal ! +33 3 89 74 44 74 Organisées par la Chambre des Métiers d’Alsace, les Journées de l’Artisanat vous invitent à rencontrer une trentaine d’artisans passionnés. Durant ces 3 jours , assistez aux démonstrations et participez aux animations de ces métiers : bijoutier, céramiste, potier, cordonnier, tailleur de pierre, horticulteur, maréchal-ferrant, couvreur, ébéniste, barbier, etc. Ungersheim

dernière mise à jour : 2022-02-02 par Ecomusee alsace

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Ungersheim Autres Lieu Ungersheim Adresse Ville Ungersheim lieuville Ungersheim Departement Haut-Rhin

Ungersheim Ungersheim Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ungersheim/

Les Journées de l’Artisanat Ungersheim 2022-06-10 was last modified: by Les Journées de l’Artisanat Ungersheim Ungersheim 10 juin 2022 Haut-Rhin Ungersheim

Ungersheim Haut-Rhin