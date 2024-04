Les Journées de l’Arbre Le Havre, samedi 15 juin 2024.

Les Journées de l’Arbre Le Havre Seine-Maritime

Samedi

La Ville du Havre organise la 3e édition des journées de l’arbre au Havre. De nombreuses animations seront tenues à destination du grand public. Lors de cet événement, l’arbre est au centre de tous les intérêts. Ateliers découvertes, spectacles vivants, exposition, démonstration et visites guidées, seront au programme pour vous faire découvrir ou redécouvrir cet être vivant et son environnement.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15

fin : 2024-06-16

Square Saint-Roch

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

