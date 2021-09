Nogent-sur-vernisson Arboretum National des Barres Nogent-sur-Vernisson Les Journées de l’Arbre à l’Arboretum National des Barres Arboretum National des Barres Nogent-sur-vernisson Catégorie d’évènement: Nogent-sur-Vernisson

Les Journées de l’Arbre à l’Arboretum National des Barres Arboretum National des Barres, 2 octobre 2021, Nogent-sur-vernisson. Les Journées de l’Arbre à l’Arboretum National des Barres

du samedi 2 octobre au dimanche 3 octobre à Arboretum National des Barres

Fête des plantes incontournable de la Région, les Journées de l’Arbre de l’Arboretum national des Barres rassemble des pépiniéristes producteurs dont la qualité du travail est reconnue : plantes rares, de collection, mais aussi arbres et arbustes plus “classiques”, rosiers, aromatiques, épiphytes et même des bonzaïs. Les producteurs ne sont pas seuls ! Toute la famille peut : grimper en toute sécurité dans un arbre, découvrir l’arboretum à bord d’une calèche ou lors des visites guidées, s’exercer à quelques activités manuelles,… Enfin, une exposition et des conférences complètent l’espace et le temps de cette fête de l’Arbre.

Voir http://www.arboretumdesbarres.fr

Fête des Plantes incontournable de la Région, les Journées de l’Arbre de l’Arboretum national des Barres rassemble des pépiniéristes producteurs, des artisans d’art autour du jardin, des animations… Arboretum National des Barres Domaine des Barres, Nogent-sur-vernisson Nogent-sur-vernisson

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T10:00:00 2021-10-02T18:00:00;2021-10-03T10:00:00 2021-10-03T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Nogent-sur-Vernisson Autres Lieu Arboretum National des Barres Adresse Domaine des Barres, Nogent-sur-vernisson Ville Nogent-sur-vernisson lieuville Arboretum National des Barres Nogent-sur-vernisson