du vendredi 17 juin au dimanche 19 juin à Le Campo Santo

**Les Journées de l’Agriculture – Orléans** s’inscrivent dans le cadre des Journées Nationales de l’Agriculture, visant à faire rayonner l’agriculture auprès du grand public. Cet événement sera l’occasion de mettre en lumière les activités et les produits issus de l’agriculture du département, notamment grâce à des animations et des activités pédagogiques.

Accès libre

Une fête de l’agriculture de 3 journées pour mettre en lumière les activités et les produits issus de notre agriculture par des animations et des activités pédagogiques ! Le Campo Santo 16 rue Dupanloup 45000 Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-17T14:00:00 2022-06-17T23:00:00;2022-06-18T10:00:00 2022-06-18T23:00:00;2022-06-19T10:00:00 2022-06-19T18:00:00

