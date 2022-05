Les journées de la Rose Fontaine-Chaalis, 10 juin 2022, Fontaine-Chaalis.

Les journées de la Rose Fontaine-Chaalis

2022-06-10 10:00:00 – 2022-06-12 19:00:00

Fontaine-Chaalis Oise Fontaine-Chaalis

Chaque année depuis vingt ans, le deuxième weekend du mois de juin, les Journées de la rose rassemblent près de 15 000 visiteurs autour de la reine des fleurs, si choyée à Chaalis et adulée par Nélie Jacquemart-André. Plus d’une centaine d’exposants – horticulteurs, pépiniéristes, rosiéristes, artistes ou artisans – proposent leurs produits, partagent leurs conseils avec passion et célèbrent la rose sous toutes ses boutures. Expositions, ateliers et conférences prennent place au sein du domaine. La roseraie, alors en pleine floraison, entraîne les visiteurs dans une promenade féerique et inoubliable. nLe domaine de Chaalis vous donne rendez-vous les 10, 11 et 12 juin 2022 pour la 21e édition des Journées de la rose, qui aura pour thème La rose et le parfum et pour marraine l’artiste Arielle Dombasle.

Chaque année depuis vingt ans, le deuxième weekend du mois de juin, les Journées de la rose rassemblent près de 15 000 visiteurs autour de la reine des fleurs, si choyée à Chaalis et adulée par Nélie Jacquemart-André. Plus d’une centaine d’exposants – horticulteurs, pépiniéristes, rosiéristes, artistes ou artisans – proposent leurs produits, partagent leurs conseils avec passion et célèbrent la rose sous toutes ses boutures. Expositions, ateliers et conférences prennent place au sein du domaine. La roseraie, alors en pleine floraison, entraîne les visiteurs dans une promenade féerique et inoubliable. nLe domaine de Chaalis vous donne rendez-vous les 10, 11 et 12 juin 2022 pour la 21e édition des Journées de la rose, qui aura pour thème La rose et le parfum et pour marraine l’artiste Arielle Dombasle.

journeesdelarose@chaalis.fr +33 3 44 54 04 02 https://www.domainedechaalis.fr/journee-de-la-rose/

Chaque année depuis vingt ans, le deuxième weekend du mois de juin, les Journées de la rose rassemblent près de 15 000 visiteurs autour de la reine des fleurs, si choyée à Chaalis et adulée par Nélie Jacquemart-André. Plus d’une centaine d’exposants – horticulteurs, pépiniéristes, rosiéristes, artistes ou artisans – proposent leurs produits, partagent leurs conseils avec passion et célèbrent la rose sous toutes ses boutures. Expositions, ateliers et conférences prennent place au sein du domaine. La roseraie, alors en pleine floraison, entraîne les visiteurs dans une promenade féerique et inoubliable. nLe domaine de Chaalis vous donne rendez-vous les 10, 11 et 12 juin 2022 pour la 21e édition des Journées de la rose, qui aura pour thème La rose et le parfum et pour marraine l’artiste Arielle Dombasle.

abbaye de chaalis

Fontaine-Chaalis

dernière mise à jour : 2022-05-12 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme du Pays Valois