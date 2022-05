Les journées de la rose Fontaine-Chaalis, 10 juin 2022, Fontaine-Chaalis.

Les journées de la rose Domaine de Chaalis Fontaine-Chaalis

2022-06-10 – 2022-06-12

Domaine de Chaalis Fontaine-Chaalis Oise

Fontaine-Chaalis Venez à la rencontre de votre Office de tourisme, à l’occasion des Journées de la rose, à Chaalis ! Le domaine de Chaalis vous donne rendez-vous les 10, 11 et 12 juin 2022 pour la 21e édition des Journées de la rose, qui aura pour thème « La rose et le parfum » et pour marraine l’artiste Arielle Dombasle. Depuis 2001, le domaine de Chaalis accueille chaque année, autour d’un thème différent, les Journées de la rose, qui rassemblent durant trois jours les amoureux de la rose dans toutes ses déclinaisons. Comme chaque année, plus de 150 exposants venus des quatre coins de la France se rendent à Chaalis pour faire découvrir leurs métiers, distiller leurs conseils et partager leur passion à un public de visiteurs fidèles et enthousiastes, qu’ils soient amateurs, professionnels ou simples curieux.

Chaque édition est parrainée par une personnalité qui, à l’image de Yann Arthus Bertrand pour la botanique et l’environnement, Pierre Hermé pour la gastronomie, Hélène Carrère d’Encausse pour les lettres ou encore Stéphane Bern pour le patrimoine, incarne la richesse des variétés, des usages et des célébrations de la reine des fleurs. Cette année, les Journées de la rose ont pour marraine Arielle Dombasle, qui les honore de sa présence et leur apporte sa sensibilité artistique aux mille facettes !

Entrée : 10€ • Gratuit pour les moins de 12 ans

journeesdelarose@chaalis.fr +33 3 44 54 04 02 https://domainedechaalis.placeminute.com/

Venez à la rencontre de votre Office de tourisme, à l’occasion des Journées de la rose, à Chaalis ! Le domaine de Chaalis vous donne rendez-vous les 10, 11 et 12 juin 2022 pour la 21e édition des Journées de la rose, qui aura pour thème « La rose et le parfum » et pour marraine l’artiste Arielle Dombasle. Depuis 2001, le domaine de Chaalis accueille chaque année, autour d’un thème différent, les Journées de la rose, qui rassemblent durant trois jours les amoureux de la rose dans toutes ses déclinaisons. Comme chaque année, plus de 150 exposants venus des quatre coins de la France se rendent à Chaalis pour faire découvrir leurs métiers, distiller leurs conseils et partager leur passion à un public de visiteurs fidèles et enthousiastes, qu’ils soient amateurs, professionnels ou simples curieux.

Chaque édition est parrainée par une personnalité qui, à l’image de Yann Arthus Bertrand pour la botanique et l’environnement, Pierre Hermé pour la gastronomie, Hélène Carrère d’Encausse pour les lettres ou encore Stéphane Bern pour le patrimoine, incarne la richesse des variétés, des usages et des célébrations de la reine des fleurs. Cette année, les Journées de la rose ont pour marraine Arielle Dombasle, qui les honore de sa présence et leur apporte sa sensibilité artistique aux mille facettes !

Entrée : 10€ • Gratuit pour les moins de 12 ans

Domaine de Chaalis Fontaine-Chaalis

dernière mise à jour : 2022-04-21 par