Les journées de la rose à chaalis (60300) Fontaine-Chaalis, 11 juin 2021-11 juin 2021, Fontaine-Chaalis.

Les journées de la rose à chaalis (60300) 2021-06-11 – 2021-06-13

Fontaine-Chaalis 60300 Fontaine-Chaalis

Retrouvez nous sur le stand 7 Vallées Ternois Tourisme, échappée verte en Région Hauts de France.

Le domaine de Chaalis a le plaisir de vous confirmer le maintien de la 20ᵉ édition des Journées de la Rose, les 11, 12 et 13 juin.

Cette édition anniversaire aura pour thème la « Bande Dessinée » et pour marraine, la célèbre dessinatrice Catherine Meurisse, récemment élue à l’Académie des beaux-arts.

Cet événement aura lieu dans le plus strict respect des mesures sanitaires, et a été adapté afin de vous accueillir au domaine en toute sécurité.

Devenu le rendez-vous incontournable du mois de juin dans l’Oise, les Journées de la Rose mettent à l’honneur chaque année, pendant trois jours consécutifs, la reine des fleurs dans le cadre romantique du domaine de Chaalis.

À cette occasion, venez retrouver près de 150 exposants venus de toute la France pour partager leur passion et leurs conseils, pour assister à des conférences et ateliers ludiques et surtout, pour découvrir des milliers de roses et de fleurs. Experts, passionnés, curieux, en famille ou entre amis, il y en aura pour tous les goûts !

accueil@chaalis.fr +33 3 44 54 04 02 https://www.domainedechaalis.fr/actualites/20e-edition-des-journees-de-la-rose/

